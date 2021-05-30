هل تحدث بالفعل؟

تناولت تقارير من الصحف الإسبانية اهتمام برشلونة بالحصول على توقيع مدافع إشبيلية جول كوندي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد كوندي مع إشبيلية 90 مليون يورو، لذلك فمن المستحيل عمليًا على برشلونة ضمه بالأموال بالنظر للأزمة الاقتصادية الراهنة في كامب نو.

لكن وفقًا لما أوردته شبكة "El Gol Digital" فإن البرسا سيحاول تأمين وصول المدافع الفرنسي إلى كتالونيا من خلال صفقة تبادلية ضخمة.

الشبكة قالت أن الثلاثي فيليبي كوتينيو وجونيور فيربو وكليمون لونجليه سيكونوا ضمن الصفقة، دون توضيح صريح إذا ما كان الثلاثي سيعرضون معًا في المقابل، أم مجرد أحدهم.

على أي حال، سيكون إشبيلية مهتمًا بالثلاثي، فمع رحيل كوندي سيحتاج إلى دعم قلب الدفاع وسيوفر كليمون لونجليه ذلك سريعًا، إلى جانب أن النادي يبحث بالفعل عن ظهير أيسر ومقتنع بقدرات فيربو.

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وتظل قيمة كوتينيو كبيرة من الناحية التسويقية والرياضية أيضًا، لذلك فإن ضم الثلاثي معًا أو أحدهم نظير كوندي قد يكون صفقة رابحة بالنسبة لإدارة مونشي بنسبة كبيرة.

ووجبت الإشارة إلى أن كوندي خرج بتصريحات مؤخرًا ألمح خلالها إلى رغبته في مغادرة إشبيلية وبداية رحلة جديدة تكون مع أحد عمالقة كرة القدم العالمية لتحقيق كافة البطولات الكبرى.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيجد منافسة من قبل ريال مدريد تحديدًا على التعاقد مع صاحب الـ22 عامًا، حيث تقول الصحف أن الملكي وضع كوندي كخيار بديل لتعويض الرحيل المتوقع لرافاييل فاران.