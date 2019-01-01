دي يونج: مستوى الدوري الإنجليزي أعلى من الليجا

تعرف على تصريحات دي يونج حول المقارنة بين الليجا والبريميرليج

أكد فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة، أنّ نسق الدوري الإنجليزي أعلى من نظيره الإسباني مشيرًا إلى أنّه لم يتوقع ذلك حينما كان لاعبًا لصالح أياكس.

دي يونج رفض عرضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي لأجل ارتداء قميص برشلونة في الصيف الماضي.

وقال دي يونج في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كنت أعتقد أنّ الدوري الإسباني هو الأقوى على الإطلاق وذلك بسبب سيطرة فرق الليجا على البطولات القارية".

وتابع: "في السنوات الماضية أصبح الدوري الإنجليزي أقوى ولكن لو تحدثنا عن المهارات فالليجا أفضل وربما يكون ذلك بسبب قلة الحدة الموجودة في المباريات. البريميرليج في مستوى أعلى".

وكان رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قد تحدث في وقت سابق حول رفض دي يونج عرض مانشستر سيتي.

وقال كومان: "لقد تحدثت كثيرًا مع بيب حول اسمين هما ماتياس دي ليخت ودي يونج وكان جوارديولا مولعًا بمعرفة المزيد حول فرينكي".

وأردف: "فرينكي أحد أفضل المواهب الصاعدة في خط الوسط ولديه قدرات خاصة في التعامل مع الكرة كما أن تمريراته ساحرة وغير متوقعة".

كما أشاد به مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، مؤكدًا أنّ اللاعب لديه قدرة كبيرة على تغطية مساحات هائلة في الملعب ولكن طلب منه تقديم المزيد في الشق الهجومي.

جدير بالذكر أنّ دي يونج لم يغب عن أي مباراة لبرشلونة خلال الموسم الجاري.