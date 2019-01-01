فالفيردي: أزمة ديمبيلي نفسية وننتظر مساندة دي يونج الهجومية

تعرف على تقييم فالفيردي للاعبي برشلونة في 2019

أشاد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة ، بلاعبي الفريق متحدثًا عن أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج ولويس سواريز وليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي بجانب الصفقات الجديد والصاعدين من الرديف.

فالفيردي سبق وأكد أنّ الهزيمة أمام ليفربول أثرت بصورة كبيرة على حظوظ برشلونة في الفوز بكأس ملك إسبانيا وتسببت في خسارة لقبين وليس لقبًا واحدًا.

وقال صاحب الـ 55 عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "جريزمان لا يسجل الأهداف فقط ولكنّه أيضًا يقوم بعمل جبار داخل الملعب، فهو يعرف متى ينضم لخط الوسط ومتى يلعب على الطرف ونحن سعداء لوجوده معنا".

وتابع: "دي يونج في مستوى رائع ولكنّه لا يزال قادرًا على تقديم ما هو أفضل من ذلك خاصة في الثلث الهجومي".

وعبّر مدرب البلوجرانا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به جونيور فيربو في المباريات التي لعبها وقت إصابة جوردي ألبا مشيرًا إلى أنّ نيتو في مستوى يسمح له بالتنافس على مركزه.

وواصل: "ليو موهبة خالصة ومن الصعب وصفه بكلمات لأن ما يقدمه على أعلى مستوى، أما سواريز فهو من أكثر اللاعبين إصرارًا ودائمًا يمثل خطورة على مرمى المنافس ويستطيع تسجيل أهداف قاتلة".

وأردف: "إصابة ديمبيلي كانت قوية للغاية ونحاول العمل على حالته النفسية أيضًا لكي نستفيد من قدراته بأفضل طريقة ممكنة لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة. كارلويس بيريز وأنسو فاتي إضافة قوية لحاضر ومستقبل النادي".

واختتم: "هدفنا في 2020 أن نستمر في الفوز بكل المباريات وبرغم أننا سوف نحتاج الحظ بجوارنا كثيرًا لكن علينا العمل وتقديم أفضل ما لدينا لحصد الألقاب".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق الدوري الإسباني فقط في 2019 لكنّه لم يخسر أي مباراة على أرضه في جميع المسابقات.