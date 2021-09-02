دي ماريا: لا أهتم بقميص رونالدو ومورينيو مجنون

تصريحات مثيرة من الأرجنتيني..

عبّر أنخيل دي ماريا مرة أخرى عن كراهيته لمانشستر يونايتد، عندما أكد أنه لم يكن يأبه كثيرًا بارتداء القميص رقم 7 التاريخي في أولد ترافورد عند وصوله إليهم عام 2014.

وانضم دي ماريا إلى اليونايتد في صفقة قياسية من ريال مدريد بلغت قيمتها ما تخطى حاجز السبعين مليون يورو، إلا أنه عانى كثيرًا هناك ورحل بعد عام وحيد متوجهًا إلى باريس سان جيرمان.

وفي كل مناسبة ممكنة كان يحاول دي ماريا أن ينتقد يونايتد وتجربته غير الموفقة هناك، وفي حوار مطول تحدث عن مسيرته مع لويس فان خال وكذلك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ماذا قال دي ماريا عن مانشستر يونايتد؟

الدولي الأرجنتيني قال "لم أعط اهتمامًا لمانشستر يونايتد بشأن القميص رقم 7، في البداية تحدثوا معي عن ذلك وكان بالنسبة لي مجرد قميص".

كما أضاف "مشكلتي في مانشستر يونايتد كانت المدرب، كان لويس فان خال الأسوأ في مسيرتي، كنت أسجل ثم في اليوم التالي يريني تمريراتي الخاطئة".

وتابع "لقد أزاحني من يوم لآخر، لم يكن يحب أن يكون للاعبين مكانة أكبر منه".

ماذا قال دي ماريا عن كريستيانو رونالدو ومورينيو؟

وفي حديثه عن رونالدو ومدربه السابق جوزيه مورينيو، قال "مورينيو مجنون، لكنه كان دائمًا جيدًا معي".

"لم يأبه بأي شيء وكان يتشاجر مع أي شخص، في مرة تشاجر مع رونالدو وقال له أن اللاعبين يركضون من أجله وهو لا يركض."

أما عن رونالدو نفسه فقال "في الملعب يريد دائمًا أن يكون الرقم واحد، لكن خارج الملعب هو فئة مختلفة تمامًا".

ماذا قال دي ماريا عن ليونيل ميسي؟

دي ماريا سيلعب مع ميسي في باريس سان جيرمان، وقال حول البرغوث "إنه لا يحب العناوين الأساسية، ولذلك يتعامل بشكل أفضل مع من يعاملوه كإنسان كأي شخص آخر".

وواصل "كنا دائمًا نمزح ونطلق عليه من كوكب آخر في الصحافة - وهو كذلك - ولكنه في النهاية مجرد ليو، نحن نتعامل معه بهذه الطريقة".

وأتم متحدثًا عن نيمار "إنه كما تراه، إنه سعيد دائمًا وبرازيلي نموذجي يتمتع بقلب كبير، حقًا إنه مجرد شخص رائع وعظيم".

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