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دي ليخت: إنتر ليس أفضل من يوفنتوس

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Getty Images
ديربي إيطاليا على الأبواب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، تحمسه لخوض اللقاء القادم للفريق أمام إنتر بقمة الدوري الإيطالي، مؤكداً أنه لا يزال يتأقلم مع أسلوب لعب الفريق.

وشارك دي ليخت في الانتصار الكبير الذي حققه فريق مساء الثلاثاء على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال دي ليخت مع "فيرونيكا": "مباراة إنتر ويوفنتوس هي قمة حقيقية، لا أستطيع الصبر للعب هذا اللقاء، إنتر ليس أفضل من يوفنتوس، ونحن جاهزون".

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وأضاف: "لا زلت أتأقلم على أسلوب اللعب والأمر جميل، لعب مباراة دون أخطاء ليس سهلاً، إيطاليا تغيرت وليس كل الفرق تدافع مثل الماضي، والبعض يلعب دفاعات عالية".

وختم: "لست الوحيد الذي يتأقلم هنا، حتى ساري، بدأت بصعوبة والآن أنا أتطور مع مرور الوقت وأتحسن".

ساري يشيد بتطور دفاع يوفنتوس بعد ثلاثية ليفركوزن

ويحل يوفنتوس ضيفاً مساء الأحد على إنتر ضمن مجريات الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

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