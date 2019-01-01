دوري أبطال أوروبا | يوفنتوس يسحق ليفركوزن بثلاثية

فوز كبير للبيانكونيري ورونالدو يسجل في الختام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق يوفنتوس الإيطالي ضيفه باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بدأ يوفنتوس بتشكيل مكون من: تشيزني – كوادرادو – بونوتشي – دي ليخت – ساندرو – خضيرة – بيانيتش – ماتويدي – بيرناردسكي – هيجوايين – رونالدو

فيما دفع ليفركوزن بكل من: هراديكي – فايسر – تاه – بيندر – فيندل – هافيرتز – أرانجيز – باومجارتلينجر – ديميرباي – فولاند – ألاريو

شهد الشوط الأول خطورة محدودة للغاية والقليل من الفرص، إذ سجل جونزالو هيجوايين الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد تشتيت خاطئ من الدفاع، ليسيطر على الكرة بشكل مميز ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 39 كاد هيجوايين أن يعيد التسجيل، لولا تصدي رائع من حارس مرمى ليفركوزن، لينتهي الشوط الأول بتقدم البيانكونيري 1-0.

بين شوطي اللقاء أجرى ليفركوزن التبديل الأول بنزول نديم أمين على حساب كريم ديميرباي.

وفي الدقيقة 57 تقدم كريستيانو رونالدو بانطلاقة وسدد ليتصدى الحارس لوكاس هراديكي من جديد.

وفي الدقيقة 62 سجل فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحته.

وفي الدقيقة 68 دفع بيتر بوش مدرب ليفركوزن باللاعب باولينيو على حساب لوكاس ألاريو، فيما حل رودريجو بنتانكور بدلاً من سامي خضيرة على الطرف الآخر في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 77 كان رونالدو قريباً من التسجيل ولكن الحارس تصدى مرة أخرى، قبل التبديل الثاني ليوفي بنزول آرون رامسي بدلاً من فيديريكو برناردسكي.

وفي الدقيقة 83 حل باولو ديبالا أخيراً على حساب جونزالو هيجوايين، ليصنع الهدف الثالث لرونالدو في الدقيقة 89، وتنتهي المباراة بفوز السيدة العجوز، وهو الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بذلك يحتل يوفي صدارة المجموعة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، فيما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيراً يتذيل ليفركوزن المجموعة بلا نقاط.