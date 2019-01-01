دي خيا: علينا التطور قبل مواجهة برشلونة

ديفيد دي خيا نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه لديه مهمة صعبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ديفيد دي خيا لاعب فريق مانشستر يونايتد على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن مانشستر يونايتد في حاجة لتطوير أداءه الذي قدمه أمام فريق وست هام هذا الأسبوع.

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وقال دي خيا: "بكل تأكيد مواجهة برشلونة ستكون صعبة، لكن إذا كنت تريد أن تكون فريقًا كبيرًا عليك أن تلعب المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري أمام الكبار كل أسبوع".

وأضاف: "علينا أن نبقي على تركيزنا من أجل المباراة الصعبة المقبلة، أعتقد أننا لعبنا لقاء جيد أمام وست هام لكن علينا التطور كثيرًا، والآن أمامنا تحدي كبير يوم الثلاثاء".

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وأكمل: "كما قلت لدينا تحدي كبير في مباراة خاصة بإسبانيا وأمام برشلونة وفي ليلة من ليالي دوري أبطال أوروبا، بكل تأكيد سيكون لقاء مذهل".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة في العودة من أجل الصعود لنصف النهائي.