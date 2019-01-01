بيلجريني: لولا الحكم لحققنا الفوز أمام مانشستر يونايتد

مانويل بيلجريني المدير الفني لفريق وست هام يؤكد أن فريقه كان قادرًا على تحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد في لقاء الأمس بالدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مانويل بيلجريني المدير الفني لفريق وست هام أن فريقه كان قادرًا على تحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ملعب أولد ترافورد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيلجريني وأكد خلالها أن تقنية الفيديو كانت لتغير من نتيجة اللقاء وتمنح فريقه الثلاث نقاط كاملة.

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وقال بيلجريني: "من الصعب للغاية التفكير في أننا خرجنا من تلك المباراة بدون أي نقاط، ليس بدون نقطة واحدة، بل بدون نقاط حتى".

وأضاف: "بالنسبة لي كان من الفخر أن أرى فريقي يلعب بتلك الطريقة هنا في ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد، لقد قدمنا مستوى طيبًا، والحظ لم يحالفنا".

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وأكمل: "لا أحب أن ألوم الحكم لأن كل القرارات كانت صعبة للغاية، لم يكن بإمكانه الرؤية بوضوح، لكن بوجود تقنية الإعادة التليفزيونية كنا لنحقق الفوز في تلك المباراة".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس الذي أقيم في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي كان قد انتهى بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد لوست هام.