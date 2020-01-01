دي بروينه وساني مفاجأة جوارديولا أمام أرسنال

الثنائي قد يكون مفاجأة جوارديولا لمواجهة أرسنال

ظهر الثنائي كيفين دي بروينه، وليروي ساني في تدريبات مانشستر سيتي اليوم، قبل مواجهة أرسنال المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري.

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة أرسنال مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 28 للبريميرليج.

ونشر الحساب الرسمي لسيتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صور من مران اليوم، وظهر فيها الثنائي دي بروينه وساني.

المزيد من الفرق

وغاب دي بروينه عن آخر مباراتين لسيتي، بعد شعوره ببعض الآلام، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام أستون فيلا.

وعلى الجانب الآخر، كان ساني يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة منذ بداية الموسم، في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، ولكنه شارك منذ أيام مع فريق تحت 23 عاماً لاستعادة لياقته.

أرتيتا: متحمس لمواجهة جوارديولا وهذه أسباب سقوط سيتي

ومن المنتظر أن يكشف بيب جوارديولا، موقف الثنائي من المشاركة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، الذي سيعقده غداً الثلاثاء.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة.