بارتوميو: لا إمكانية لعودة نيمار، ديمبيلي أفضل منه كثيرًا

البارسا يُغلق الباب في وجه لاعبه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أغلق الرئيس خوسيه ماريا بارتوميو أبواب برشلونة في وجه عودة نيمار من باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن عثمان ديمبيلي أفضل كثيرًا منه.

وكان نيمار قد غادر الكامب نو صيف 2017 بدفع الشرط الجزائي في عقد والبالغ قيمته 222 مليون يورو، وقد عوضه البارسا بضم الجناح الفرنسي من بوروسيا دورتموند مقابل 105 مليون يورو.

ويدور الحديث مؤخرًا حول رغبة اللاعب البرازيلي في العودة لناديه، لكن بارتوميو استبعد ذلك بقوله "ليست هناك أي إمكانية لعودة نيمار إلى برشلونة، إذ لدينا مشروع رياضي آخر يعتمد على عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو".

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أضاف لقناة تي في تي "نحن سعداء بما نمتلك، إذ أن ديمبيلي أفضل من نيمار وهو لاعب محترف جيد. هو لاعب شاب وصل لنادٍ كبير وهذا لم يكن سهلًا، لكنه تأقلم وهو أفضل كثيرًا من نيمار".

وعن مصير كوتينيو المرتبط بالرحيل عن برشلونة وارتداء قميص مانشستر يونايتد الموسم القادم، قال الرئيس "كوتينيو لاعب ممتاز ويحظى بثقة المدرب. لديه عقد معنا وسيبقى في الفريق، إلا إن دفع أحد ما الشرط الجزائي في عقده".

وأخيرًا قال حول مستقبل إيفان راكيتيتس وصامويل أومتيتي "راكيتيتش لديه عقد معنا ونحن سعداء جدًا معه، كان لدي محادثة معه وأخبرته أننا قد نتحدث لتحسين عقده. لم نتحدث بسبب الأجندة ولصعوبة إيجاد التوازن المطلوب بين الراوتب، لكننا سنتحدث معه، فهو لاعب لا يمكن الجدل حوله ويتحسن كل عام".

"جددنا عقد أومتيتي قبل كأس العالم، لديه 4 سنوات متبقية في عقده ولذا لا يوجد شيء حوله".

يُذكر أن الدولي الكرواتي مرتبط بالانتقال للإنتر الصيف القادم، فيما ظهرت تقارير صحفية يوم أمس تتحدث عن رغبة يوفنتوس في ضم المدافع الفرنسي.