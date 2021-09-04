ديشان يكشف حجم إصابة مبابي ومدة غيابه

ديشان يخمد حريق الشائعات حول مبابي

حسم مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان الجدل بشأن التكهنات التي تزعم غياب غير مبرر لمبابي عن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وغادر مبابي معسكر البلوز بعد المشاركة في المباراة ضد البوسنة والهرسك حتى الدقيقة الـ90 ثم نزل موسى ديابي.، الأربعاء، التي انتهت بتعادل إيجابي، هدف لكل فريق.

ما قال ديشان عن مبابي؟

وقال ديشان، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المرتقبة ضد أوكرانيا، السبت، بشأن مغادرة المهاجم الشاب لمعسكر منتخب فرنسا: "في الوقت الذي لا يوجد فيه احتمال أن يكون (مبابي) متاحًا السبت (أمام أوكرانيا) أو الثلاثاء (أمام فنلندا)، لا أرى فائدة في بقائه معنا".

وتابع: "فترة تعافي مبابي ستكون قصيرة للغاية، وعلى الرغم من استبعاد وجود إصابة مفصلية، إلا أن هناك مشكلة في العضلات، يعاني بسببها من آلام".

لماذا صدرت التكهنات من الأساس؟

كشفت التقارير الصحفية، الخميس أن التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر عدم وجود إصابات للنجم الفرنسي مما فتح باب الإشاعات أن نادي العاصمة تحدث مع إدارة البلوز وضغط على نجمه للعودة في أقرب وقت.

ليأتي مدرب "الديوك" و يحسم الجدل، حيث قال: "سأكون واضحًا، شعر كيليان بانزعاج قبل نهاية المباراة [ضد البوسنة]، وأجرينا الفحوصات وأكدت أنه لا يوجد انقطاع في الألياف، لكنه انزعاج بسبب إصابة تعرض لها بالفعل مع ناديه في مايو".

في ظل الظروف العادية، كان قرار مغادرة من معسكر المنتخب بسبب مشكلة جسدية يبدو عاديًا لكن الآن هو مبابي الذي سيطر على عناوين الأخبار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويذكر أن صاحب الـ 23 عامًا كان قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، لكن الصفقة انهارت في آخر لحظة، بسبب تعنت إدارة فريقه باريس سان جيرمان.

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