كابيلو: ميسي هو العبقري الوحيد في كرة القدم

إشادة هائلة من أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم بالنجم الأرجنتيني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف فابيو كابيلو نجم برشلونة "ليونيل ميسي" بأنه العبقري الوحيد في كرة القدم!

كابيلو الذي تولى مهمة تدريب ريال مدريد مرتين وتُوج معهم بلقبين لليجا سُئل عن ميسي، فأجاب "ليو ميسي ليس لاعب كرة قدم، هو عبقري، وهو العبقري الوحيد في عالم كرة القدم".

أضاف "هو لم يفز بالكثير من الجوائز مع الأرجنتين، لكن هذا لأنه لا يستطيع فعل هذا وحده".

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وعن موسم كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، قال المدرب الداهية "رونالدو أيقظ العديد من لاعبي اليوفنتوس، ضمه للفريق كان رسالة تنبيه للعديد من اللاعبين وقد جعلهم أفضل. هو مهم جدًا لليوفنتوس، لأن امتلاك لاعب بمثل جودته في التدريبات يوميًا وبالطريقة التي يعتني بها بنفسه هو ذو أهمية كبيرة للفريق".

أتم "من المؤكد أنه متشوق للفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس".

يُذكر أن رونالدو نجح في إحراز 19 هدفًا في السيري آ يتصدر بهم قائمة هدافي البطولة، ويستعد حاليًا لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن ثمن نهائي دوري الأبطال.