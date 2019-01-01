ديربي مدريد - حينما ظهرت أرقام القميص للمرة الأولى واختُرع احتفال الخماسية

قصة تاريخية في ديربي مدريد تشهد ظهور أرقام القميص في إسبانيا للمرة الأولى

يستضيف نادي أتلتيكو نظيره ريال مدريد مساء ، السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر في آخر مباراة بالديربي على الملعب الجديد.

وتشهد مباريات الديربي قصصًا تبقى في ذاكرة التاريخ أبرزها كان في المباراة التي جمعت بين أتلتيكو وريال مدريد في 1947 على ملعب "ميتروبوليتانو".

ففي 23 نوفمبر 1947، شارك فريق ريال مدريد مرتديًا قمصانًا عليها رقم لكل لاعب للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإسباني، رغم أنّها ظهرت في انجلترا في عشرينيات القرن الماضي.

وفي موسم 1948-1949 أعلن الاتحاد الإسباني رسميًا استخدام الأرقام على قمصان اللاعبين والتي كان يمكن تغييرها بحسب المباراة قبل أن يصدر الليجا قرارًا في 1995 بإلزام كل لاعب بحمل رقم محدد طوال الموسم.

المباراة أيضًا شهدت ظهور الاحتفال الشهير المعروف باسم "مانيتا" وهو الإشارة بعلامة الكف، وذلك لأن أتلتيكو مدريد انتصر بخماسية نظيفة في هذا الوقت.

اللقاء كان في الجولة التاسعة وسجل إيسكاردو وكومباس الهدفين الأول والثاني قبل أن يحرز خونكوسا هدفين والخامس كان من نصيب فيدال.

واحتفل جمهور الروخي بلانكوس بعلامة الخماسية والتي أصبحت شائعة منذ حينها واستخدمها جيرارد بيكيه أمام ريال مدريد مرتين.