ديربي شمال لندن .. "تسمم اللازانيا" يمنح آرسنال مقعد الأبطال من توتنهام

ديربي للتاريخ يجمع بين توتنهام وآرسنال، غدًا، الخميس، في المواجهة المؤجلة من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، والتي ينتظرها العديد من عشاق اللعبة.

اللقاء بين الفريقين دائمًا ما يحمل أهمية هائلة بسبب العداوة بين الجارين في شمال لندن، والتي تعتبر من أكبر الخصومات في تاريخ الكرة الإنجليزية والعالمية.

ولكن الوضع هنا يختلف لأن المباراة ستؤثر بشكل كبير على الطرف المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهو الهدف المؤثر جدًا للمشروع الرياضي لكل منهما.

توتنهام صاحب الأرض يأتي في المركز الخامس بـ62 نقطة، مقابل 66 لآرسنال، والذي يستطيع حسم مقعد الأبطال من خلال الفوز دون الحاجة لآخر مباراتين بالدوري.

وقبل هذا الديربي، نعود بالذاكرة إلى واقعة ستظل خالدة في تاريخ الصراع الدائر بين الناديين لسنوات طويلة.

جولة لحسم مقعد الأبطال

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الحادثة تعود إلى موسم 2005/2006، في الفترة التي تواجد فيها الثنائي العربي نور الدين نايبت وأحمد حسام ميدو مع توتنهام.

ووقعت الكارثة قبل الجولة الأخيرة التي احتاج فيها توتنهام للفوز على وست هام، من أجل انتزاع التأهل لدوري الأبطال من آرسنال الذي كان يلعب وقتها ضد ويجان.

اللازانيا تعتبر من أهم الأطباق التقليدية الإيطالية وتتمتع بشعبية كبرى بجميع أنحاء العالم، ولكنها بالنسبة لتوتنهام كانت مرتبطة بأحد أسوأ كوابيسه بعدما أصابت بعض نجومه بالتسمم في لحظة حرجة من الموسم.

الأمر كان يشبه بما يحدث في أفلام السينما، لأن الحبكة الدرامية كانت مكتملة للإطاحة بالفريق اللندني وضياع حلمه في اللحظات الأخيرة.

أغرب ما في الأمر أن وست هام لم يكن بأي حاجة للمباراة، وكان يضع كامل تركيزه على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع التالي، لتصبح الأمور ممهدة للضيوف.

وكانت الفاجعة عندما كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن إصابة 10 لاعبين من توتنهام على رأسهم روبي كين ومايكل كاريك بجروح في المعدة قبل المباراة.

وبعدما تم استدعاء الشرطة، حصل الضباط على عينات من الطعام الذي تناوله اللاعبون باعتبار أن وجبة اللازانيا كانت آخر ما قاموا بأكله قبل وقوع الكارثة.

صدمة تاريخية

لسوء حظ مارتين يول مدرب توتنهام وقتها، خسر فريقه من الهامرز في مفاجأة مدوية، ليفشل في تتويج موسمه المميز بالتواجد ضمن صفوة الفرق الأوروبية بالموسم التالي.

كارل فليتشر سجل الهدف الأول لصالح وست هام، قبل أن يعادل جيرمان ديفو النتيجة، ولكن يوسي بنعيون انتزع الفوز للهامرز بالدقيقة 80 لينتهي حلم الأبطال.

West Ham denied @SpursOfficial a top-four finish with a 2-1 win at the Boleyn Ground #OnThisDay in 2006 pic.twitter.com/U4mGT2nTxO — West Ham United (@WestHam) May 7, 2016

وعلى الجانب الآخر نجح آرسنال في أداء المطلوب منه على أكمل وجه من أجل حسم بطاقة التأهل، بعد الفوز على ويجان بنتيجة 4/2، في الموسم الذي أهمل فيه بطولة الدوري من أجل المنافسة على دوري الأبطال، حيث تأهل لنهائي المسابقة وخسر من برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وأنهى المدفعجية الموسم في المركز الرابع برصيد 67 نقطة، بينما احتل توتنهام المرتبة الخامسة بـ65 نقطة، ليضيع الإنجاز بفارق نقطتين فقط في اللحظات الأخيرة.

نظرية المؤامرة

مارتين يول قال عن ما حدث:"لم أشاهد أي شيء كهذا في كرة القدم من قبل، كنا نرغب في تاجيل المباراة ليوم واحد ولكن ذلك لم يكن ممكنًا".

اللجنة المسؤولة عن الدوري الإنجليزي رفضت التأجيل، لأن جميع المباريات بالجولة الأخيرة كان يجب أن تبدأ في نفس التوقيت.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن نتائج التحاليل لم تكشف عن وجود أي تسمم غذائي بسبب الطعام الذي تم تقديمه للاعبين.

والنتيجة الوحيدة الإيجابية للعينة أسفرت عن وجود "نوروفيروس" وهو شكل من أشكال التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

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جماهير آرسنال استمتعت كثيرًا بمعاناة توتنهام، وقام البعض باتهام النادي اللندني بالمبالغة، بسبب مشاركة روبي كين بشكل طبيعي، بينما كان كاريك هو اللاعب الوحيد الذي ظهر في حالة تعب وتم تبديله.

ظهرت كذلك بعض نظريات المؤامرة حول المتسبب، وقال جيرمان ديفو مهاجم توتنهام وقتها:"أعتقد أن شيئًا ما قد حدث، ربما قام أحد الأشخاص في وست هام بوضع أي شيء في طعامنا".

ووصلت أصابع الاتهام كذلك إلى آرسنال الذي كان يقضي ليلته في أحد الفنادق بلندن دون مشاكل، ولكن لم يتم إثبات أي شيء، حتى تهمة التسمم الغذائي لا يوجد عليها أي دليل.

وبعد سنوات من هذه الواقعة الغريبة، هل حان الوقت لتوتنهام أن ينتزع مقعد الأبطال من المدفعجية؟ أم يشهد فريق المدرب أنطونيو كونتي المزيد من الكوابيس المرتبطة بغريمه اللدود؟

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