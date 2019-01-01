ديبالا يطلب نصيحة ديل بييرو

وضعية ديبالا في يوفنتوص صعبة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

التقى باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بأسطورة الفريق أليكس ديل بييرو، وتقارير عن طلبه النصيحة بخصوص وضعه الحالي مع البيانكونيري.

وحاول يوفنتوس بيع ديبالا خلال الانتقالات الصيفية بسبب اعتباره زائداً عن الحاجة، ولم يبدأ أساسياً في أي من لقاءات الفريق بالدوري.

ونقلت مواقع أرجنتينية صوراً لديبالا مع ديل بييرو في الولايات المتحدة بعد تواجد الأول مع منتخب بلاده في اللقاء الودي أمام تشيلي.

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¡STORIA DI UN GRANDE AMORE! Pasado, presente y futuro de la Vecchia Signora en un imperdible encuentro en Los Ángeles. ¡Alessandro Del Piero se encontró con Paulo Dybala! pic.twitter.com/GHH3mtzxMP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2019

ويتواجد ديل بييرو في الولايات المتحدة ضيفاً على أكاديمية إيطالية لكرة القدم، وذكرت "توتوسبورت" أن ديبالا طلب نصيحة أسطورة البيانكونيري بخصوص وضعيته مع يوفنتوس.

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وسبق وأشاد ديل بييرو بالنجم الأرجنتيني الشاب، وقال إنه يراه لاعباً يستحق أن يكون أساسياً مع يوفنتوس بشكل دائم.

يذكر أن الأرجنتين تعادلت مع تشيلي سلباً فجر الجمعة في الولايات المتحدة، وشارك ديبالا في 70 دقيقة من عمر المباراة.