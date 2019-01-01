سيري آ

ديبالا يرد على اتهامه بالتمثيل في مباراة ليتشي ويوفنتوس

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Getty Images
لقطة مثيرة للجدل أثارت الانتقادات بحق الأرجنتيني

رد باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، على الاتهامات له بالتمثيل في مباراة فريقه أمام ليتشي في الدوري الإيطالي مساء السبت.

وأظهرت الإعادات البطيئة ديبالا وهو يسقط دون أي احتكاك مع مدافع الخصم في لقطة طالب فيها بلقطة جزاء، وهو ما أثار السخرية والانتقادات بحقه على وسائل التواصل.

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ونشر ديبالا الفيديو الخاص بالواقعة مصحوبا بتعليق من أحد المشجعين يتسائل عن السبب الذي دفع ديبالا للتمثيل، وكتب: "بما أنني رأيت مدى اهتمامك بحالة كاحل قدمي، أدعوكم للقدوم ورؤيته عن قرب بأنفسكم".

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب أمام ليتشي في ملعب فيا ديل ماري، لكن بقي في الصدارة بعد تعثر إنتر هو الآخر أمام بارما.

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