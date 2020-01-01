قرار صادم من الاتحاد الآسيوي، والأندية السعودية تعترض وتجتمع لنقاشه

القرار يخص دوري أبطال آسيا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد الآسيوي اتخذ قرارًا صادمًا بشأن المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا ، والتي من المقرر أن تُقام في قطر الشهر القادم.

الاتحاد الآسيوي كان قد أقر استئناف البطولة بنظام الدورة المجمعة في قطر، ومن المقرر أن تُلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات بدءًا من 14 سبتمبر القادم فيما سيُلعب دوري ربع ونصف النهائي في نوفمبر المقبل على أن تُختتم البطولة في بداية ديسمبر 2020.

اقرأ أيضًا | نظام جديد للتأهل من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

الصحيفة أوضحت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغ الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال أن عليهم تحمل تكلفة السكن في قطر خلال فترة إقامة المباريات المتبقية من البطولة.

المزيد من الفرق

وأضافت أن الاتحاد القاري كان قد أبلغ أندية الهلال و النصر والتعاون و الأهلي بحصول كل منها على 100 ألف دولار أمريكي قابلة للزيادة في حال التأهل للأدوار النهائية من دوري الأبطال، بجانب تحمله تكاليف السكن في قطر، لكن هذا القرار تغير.

إذ أرسل الاتحاد خطابًا جديدًا يؤكد عدم تحمله تكاليف السكن في قطر، مشددًا على أن تتولى الأندية تلك التكاليف، وهو ما صدم الأندية الممثلة لبطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في دوري أبطال آسيا 2020، خاصة بعدما كانت قد وقعت عقودًا ملزمة مع فنادق قطرية بمبالغ تتجاوز الـ250 ألف ريال سعودي.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن الأندية السعودية مع داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي خلال اليومين القادمين عن بُعد للنقاش حول الأمر، وقد كان من المفترض أن يحدث هذا الاجتماع يوم الأربعاء الماضي لكن تم تأجيله بسبب عدم ملاءمة التوقيت للمسؤولين في الاتحاد القاري في ماليزيا.

وخلال الاجتماع، ستناقش الأندية السعودية عدم موافقتهم على سكن جميع الأندية معًا في فندق واحد، بعدما خصص الاتحاد الآسيوي 35 غرفة لكل نادٍ، على أن يتواجد كل لاعبين في غرفة وهو ما رفضته الأندية التي تمنح عادة كل لاعب غرفة.

وقد أبدت الأندية، حسب الرياضية، دهشتها من عدم حل تلك المشكلة بواسطة إبراهيم قاسم عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي والأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي.