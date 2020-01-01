نظام جديد للتأهل من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي أبلغ الأندية بذلك التعديل

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تعديلات خاصة بنظام التأهل من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا تم إبلاغ الأندية المشاركة بها بواسطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الاتحاد الآسيوي كان قد أقر استئناف البطولة بنظام الدورة المجمعة في قطر، ومن المقرر أن تُلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات بدءًا من 14 سبتمبر القادم فيما سيُلعب دوري ربع ونصف النهائي في نوفمبر المقبل على أن تُختتم البطولة في بداية ديسمبر 2020.

الصحيفة أوضحت أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي أبلغ الأندية المشاركة في دور المجموعات هذا الموسم أنه سيتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية لحسم هوية المتأهلين لدور الـ16 حال تعادل فريقان في النقاط والأهداف وكانا موجودين على أرض الملعب.

المزيد من الفرق

وأوضحت اللجنة أنه سيتم اللجوء كذلك لفارق الأهداف المسجلة خارج الملعب في حال تعادل الفريقان بالنقاط، أي أن الفريق صاحب العدد الأكبر من الأهداف خارج ملعبه في المواجهة المباشرة سيُمنح بطاقة التأهل.

وأضافت أنه سيتم تطبيق المعايير التالية لتحديد ترتيب المجموعة حال تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط:

نتيجة المواجهة المباشرة بين الفريق المعنية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية.

الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية.

الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية.

فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

ركلات الترجيح بين الفريقين المعنيين في حال مازالا موجودين على أرض الملعب.

وفي حال تواجد الفريقان المعنيان خارج الملعب وتساويا في كافة المعايير السابقة، يتم اللجوء لمعيار البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها كل منهما في كامل مباريات المجموعة، وفي حال التساوي يتم أخيرًا اللجوء لترتيب كل منهما في تصنيف الاتحاد الآسيوي، حيث سيتأهل الفريق صاحب التصنيف الأعلى.