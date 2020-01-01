قرار جديدة من الاتحاد الآسيوي بشأن جوائز دوري الأبطال

الاتحاد الآسيوي تراجع عن قراره السابق

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن قرار جديد اتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الجوائز المالية الخاصة ببطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد القاري كان قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس ويُناقش زيادة الجوائز المالية الخاصة بدوري الأبطال لأكثر من 45 مليون دولار أمريكي، علمًا أن الجوائز الخاصة بالنسخة الحالية "2020" تبلغ 30 مليون دولار.

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الصحيفة السعودية أوضحت أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل هذا القرار حتى إشعار آخر نتيجة التبعات الاقتصادية السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وقد أوضح الأمين العام للاتحاد "داتو ويندسور" أن قرار زيادة الجوائز المالية لدوري أبطال آسيا لم يُلغ تمامًا ولكنه سيُؤجل حاليًا بشكل مؤقت، خاصة في ظل سير عملية بيع الحقوق والأمور التسويقية الخاصة بالبطولة جيدًا جدًا، وآخر خطوات تلك العملية كان بيع الحقوق لمنطقة وسط آسيا.

الاتحاد القاري كان قد أعلن قبل يومين عن مواعيد وملاعب المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020، إذ سيُستكمل دور المجموعات والأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا في قطر بدءًا من سبتمبر القادم.