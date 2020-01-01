النصر يخسر قضية جديدة وتهديد بحرمانه من قيد اللاعبين الجدد

النادي خسر قضية جديدة

لم يفق نادي النصر السعودي بعد من صدمة الخسارة القاسية أمام الهلال في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي إلا وعاجلته المحكمة الرياضية بصدمة أخرى.

الصدمة الجديدة كشفت عنها صحيفة الجزيرة السعودية وتمثلت في إصدار المحكمة الرياضية قرارًا لصالح اللاعب الألباني ألبان ميها ضد النادي السعودي، إذ حكمت لصالحه بتعويض يتجاوز الثلاثة ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النصر مُطالب بتسديد المبلغ كاملًا خلال شهر أغسطس الجاري وإلا سيتعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد لفترة أو فترتي قيد.

المزيد من الفرق

ميها كان قد لجأ للاتحاد الدولي وتقدم بشكوى ضد النصر بعدما وقع عقودًا مع النادي ومن ثم لم يُسجل في قائمته عام 2016، وقد حصل على حكم بالحصول على تعويض قدره 1.1 مليون يورو لكنه تقدم والإدارة النصراوية باستئناف ضده لدى المحكمة الرياضية.

وقد طالب اللاعب ومحاميه بالحصول على 3.4 مليون يورو هي قيمة عقده بالكامل، فيما رفضت إدارة النصر قرار فيفا واستأنفت ضده للحصول على حُكم أفضل.

النصر كان قد تعاقد مع عدد من اللاعبين السعوديين استعدادًا للموسم الجديد وأبرزهم عبد الفتاح عسيري وأمين بخاري وعبد المجيد الصليهم، وسيكون قرار حرمانه من قيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات القادمة بمثابة صدمة كبيرة للنادي وجهوده لدعم الصفوف.