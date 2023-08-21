رد فعل صادم .. متعب الحربي يلمح للهلال برغبته في اللحاق بحسان تمبكتي!

هل يفوز الهلال بنجم شبابي جديد بدلًا من ياسر الشهراني؟

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يبدو أن ليس حسان تمبكتي وحده من نادي الشباب السعودي الذي لديه رغبة في الانتقال للهلال، وإن كان هو من تحققت رغبته بالفعل.

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الزعيم أعلن مساء أمس الإثنين، تعاقده رسميًا مع تمبكتي لمدة أربع سنوات، مقابل 46.5 مليون ريال سعودي، بحسب ما أشار ناصر الكنعاني؛ العضو الذهبي لليث الأبيض.

لكن رغم حالة الغضب الكبيرة التي تسيطر حاليًا على الشبابيين إلا أن متعب الحربي؛ ظهير أيسر الليوث، وضع نفسه في وجه المدفع بعد هذه الصفقة..

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الحربي قام بالإعجاب بإعلان الهلال تعاقده مع زميله، عبر موقع التواصل الاجتماعي، ليفتح باب غضب جديد من الجماهير، التي فسرت فعله بأنه تلميح للزعيم برغبته الشخصية في اللحاق بتمبكتي.

جماهير الزعيم من جانبها أطلقت بالفعل "متعب الحربي مطلب هلالي"، خلال الساعات الماضية، مطالبة بضمه حال فشل الاتفاق مع أي لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر قبل نهاية الميركاتو الجاري، الذي يغلق أبوابه في السابع من سبتمبر المقبل.

ويحتاج الزعيم بشدة لضم ظهير أيسر، في ظل عدم وجود بديل لياسر الشهراني، الذي تضع إصابته وغيابه، الفريق في موقف محرج خلال المواسم الأخيرة.

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