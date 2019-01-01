دكة بدلاء برشلونة تحقق رقماً مميزاً في الدوريات الأوروبية

دكة بدلاء الفريق الكتالوني الأقوى أوروبيا حتى الآن

حققت دكة بدلاء برشلونة، رقماً مميزاً في الدوريات الأوروبية، هذا الموسم حتى الآن.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

دكة بدلاء برشلونة هذا الموسم، نجحت في تسجيل سبعة أهداف، أكثر من أي فريق آخر خلال الدوريات الأوروبية.

وجاءت أهداف بدلاء برشلونة على النحو التالي، لويس سواريز وفيدال هدفين منهما، بينما سجل آرثر وسيرخيو بوسكيتس وآنسو فاتي هدفاً لكل لاعب.

ويستعد برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، مساء الأربعاء القادم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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الفريق الكتالوني يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن دورتموند، وفي المركز الثالث إنتر برصيد أربع نقاط، وفي المركز الرابع سلافيا براج بنقطتين.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيلعب أمام أتليتكو مدريد يوم الأحد القادم في قمة الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.