دراسة إجراء بعض التعديلات على شروط الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي

الإنجليزية لن تعد عائقًا أمام راغبي الترشح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعتزم لؤي السبيعي؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء بعض التعديلات على شروط الترشح لرئاسة الاتحاد خلال الانتخابات المقبلة.

من المنتظر أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة اتحاد الكرة خلال الشهرين المقبلين بعد تقدم قصي فواز؛ الرئيس السابق، باستقالته قبل نهاية مدته.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن السبيعي يفكر في طرح تعديل على اشتراطات المرشح للرئاسة، على أن يتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل مع الجمعية العمومية والمصادقة عليها مع لجنة الانتخابات.

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وأوضحت الصحيفة أن التعديلات ستشمل إلغاء شرط الإلمام باللغة الإنجليزية، بجانب إلغاء القائمة الموحدة وفتح الباب أمام الأعضاء المستقلين.

يذكر أن قصي فواز كان قد تقدم باستقالته في نهاية فبراير الماضي، لأسباب خاصة، ويتولى حاليًا السبيعي مهمة الرئاسة مؤقتًا.

وكان فواز قد تم اختياره رئيسًا للاتحاد بالتزكية في ديسمبر من العام الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2022.