نائب رئيس اتحاد الطائرة يعتزم الترشح لرئاسة اتحاد الكرة السعودي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
تستعد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار رئيس جديد، بعد استقالة الرئيس السابق قصي الفواز.
أواخر فبراير الماضي شهد تقديم الفواز استقالته من منصبه كرئيسًا لاتحاد الكرة، دون إبداء أي أسباب مكتفيًا بقول: "أسباب خاصة".
ويتولى لؤي السبيعي؛ نائب رئيس الاتحاد، حاليًا مهام رئيس الاتحاد، لحين إجراء انتخابات جديدة.
السبيعي يؤكد عدم تعديل مباريات في الدوري السعودي
ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن ناصر آل بجاش؛ نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة وعضو الشرف بنادي القادسية يجهز خلال الفترة الحالية ملف ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم.
يذكر أن الفواز تولى رئاسة الاتحاد بالتزكية في ديسمبر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2022.
ومن المنتظر أن يفتح باب الترشح للانتخابات خلال الشهرين المقبلين بنظام القائمة (11 شخصًا) وفقًا للقوانين، طالما تقدم رئيس الاتحاد باستقالته قبل انتهاء مدته.
من يمكنه أن ينسى إحتفاله الشهير رفقة @Cityarabia 👕 "لماذا أنا دومًا"— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ مارس ٢٠١٩
أو احتفاله مع المنتخب الإيطالي 🇮🇹 بعد هدفه في مرمى ألمانيا بيورو 2012 💪
🔷 احتفال آخر ينضم لقائمة احتفالات بالوتيلي التي لن تُنسى، هذه المرة رفقة @OM_Arab في @Ligue1_Arab pic.twitter.com/v61AIrnOEo