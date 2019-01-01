نائب رئيس اتحاد الطائرة يعتزم الترشح لرئاسة اتحاد الكرة السعودي

قصي الفواز تقدم باستقالته والسبيعي بديلًا له حاليًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تستعد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار رئيس جديد، بعد استقالة الرئيس السابق قصي الفواز.

أواخر فبراير الماضي شهد تقديم الفواز استقالته من منصبه كرئيسًا لاتحاد الكرة، دون إبداء أي أسباب مكتفيًا بقول: "أسباب خاصة".

ويتولى لؤي السبيعي؛ نائب رئيس الاتحاد، حاليًا مهام رئيس الاتحاد، لحين إجراء انتخابات جديدة.

السبيعي يؤكد عدم تعديل مباريات في الدوري السعودي

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن ناصر آل بجاش؛ نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة وعضو الشرف بنادي القادسية يجهز خلال الفترة الحالية ملف ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم.

يذكر أن الفواز تولى رئاسة الاتحاد بالتزكية في ديسمبر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2022.

ومن المنتظر أن يفتح باب الترشح للانتخابات خلال الشهرين المقبلين بنظام القائمة (11 شخصًا) وفقًا للقوانين، طالما تقدم رئيس الاتحاد باستقالته قبل انتهاء مدته.