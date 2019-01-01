القبض على 12 من قيادات ألتراس يوفنتوس

الشرطة الإيطالية تشن حملة اعتقالات من أجل التحقيق في جرائم عنف وغسيل أموال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلنت الشرطة الإيطالية اعتقال 12 فردًا من قيادات ألتراس يوفنتوس على خلفية أحداث عنف وقضايا غسيل أموال يتم التحقيق فيها مؤخرًا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية إيه إن إس إيه أن الاعتقالات شملت أعضاء من مجموعات ألتراس يوفنتوس المختلفة في بعض المناطق.

وتتعلق التهم الموجهة إليهم ببعض القضايا الإجرامية أبرزها التآمر والابتزاز وغسيل الأموال وأحداث العنف وأشياء أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضافت الوكالة أن المزيد من عمليات مطاردة عناصر الشغب جارية الآن في جميع أنحاء إيطاليا، حيث تقوم السلطات بمحاولات لقمع مثيري الشغب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه مواجهة العديد من القضايا الدخيلة على كرة القدم مثل شغب الملاعب والعنف وعلى رأس هذه القضايا العنصرية والتي تكررت كثيرًا في الآونة الأخيرة في الملاعب الإيطالية.

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يذكر أن وكالة الأنباء الإيطالية كانت أعلنت من قبل عن حملة مطاردة لعناصر الشغب، ولكنها لم تتحدث عن تورط عناصر من ألتراس أحد الأندية.