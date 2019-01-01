باريلا: رفضت روما ونابولي من أجل إنتر

إنتر نجح في ضم متوسط الميدان بعد مفاوضات مكثفة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف نيكولو باريلا، لاعب إنتر الجديد، عن تلقيه عدة عروض ورفضها بسبب رغبته فقط في اللعب مع النيراتزوري.

وانتقل باريلا لصفوف إنتر من كالياري قبل أسبوعين بإعارة مع إلزامية الشراء بعد مفاوضات معقدة بين الطرفين.

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وقال باريلا مع "لاجازيتا": "كان هناك مفاوضات بين روما وكالياري، وتوصلا لاتفاق، ولكني أوضحت رغبتي بالانتقال إلى إنتر".

وأكمل: "لم أملك مشكلة بالبقاء في كالياري، كنت هادئاً، عرفت أن نابولي أيضاً مهتم بخدماتي، ولكن كان في الشتاء ولم أكن أرغب بالتغيير وقتها".

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ويتواجد باريلا حالياً مع إنتر في معسكره التحضيري للموسم المقبل في الصين.

ويلعب إنتر مساء اليوم، الأربعاء، أمام يوفنتوس في لقاء ودي بين الطرفين الإيطاليين تحضيراً للموسم المقبل.