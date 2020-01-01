دانييل مالديني: حلمي بتمثيل ميلان تحقق

دانييل مالديني لاعب ميلان الشاب يؤكد أن اللعب للفريق الأول كان بمثابة حلم بالنسبة له.

أعرب دانييل مالديني نجم فريق ميلان الشاب عن سعادته بخوضه للمباراة الأولى في تاريخه مع الفريق الأول للروسونيري مساء الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مالديني وأكد خلالها أنه انتظر تلك اللحظة التي كانت بمثابة الحلم بالنسبة له كثيرًا قبل أن تتحقق.

وقال مالديني: "لقد كان لعبي للفريق الأول في ميلان حلمًا بالنسبة لي وتحقق، بالرغم من سوء النتيجة التي تعرضنا لها أمامهم".

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وأضاف: "لعبت أول مباراة لي مع ميلان وكان ذلك هدفًا بالنسبة لي، الآن يجب أن أستمر بنفس القوة، لقد كانت لحظات مميزة بالنسبة لي".

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وأكمل والده باولو مالديني: "الأمر لم يكن مخططًا له، حتى تواجده في قائمة الفريق لم يكن ضمن الخطة، حيث لم يتدرب في آخر يومين مع الفريق".

وأنهى تصريحاته: "لقد دخل القائمة في اللحظة الأخيرة، لقد كانت لحظة مهمة بالنسبة لعائلتنا والجماهير تفاعلت معها بشكل مثير للمشاعر".

وكان ميلان قد تعثر أمام نظيره هيلاس فيرونا بعدما تعادل معهم بهدف لكل فريق، لتتوقف انتصارات النادي بعد سلسلة أخيرة أمام كالياري وأودينيزي وبريشيا.

جدير بالذكر أن ميلان بعد مباراة الأمس ارتفع لرصيده للنقطة رقم 32 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.