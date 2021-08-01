خيار زيدان لتعويض فاران مطلوب في الدوري الإنجليزي

زيدان كان يخطط لتعويض رحيل فاران لكن رحيله هو شخصيًا لم يمهله لإتمام ذلك.

أراد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق تعزيز خط دفاع الفريق لمعرفته برحيل مواطنه مدافع الفريق رافاييل فاران.

خيار زيدان لبديل فاران كان الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية المطلوب في الدوري الإنجليزي.

ماذا كان يخطط زيدان لريال مدريد؟

رحل المدرب زين الدين زيدان عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم وحل مكانه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بحسب شبكة ESPN الأمريكية فإن زيدان كان يعرف رغبة فاران في الرحيل عن ريال مدريد ولذا حضر بديله.

بديل فاران الذي أراد زيدان التعاقد معه كان كوندي مدافع إشبيلية.

أنشيلوتي يحاول الآن إقناع إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع كوندي لتعويض رحيل فاران وراموس.

ورحل سيرخيو راموس بعد نهاية عقده إلى باريس سان جيرمان أما فاران فانتقل إلى مانشستر يونايتد.

هل طريق ريال مدريد للتعاقد مع كوندي ميسرًا؟

كوندي مدافع إشبيلية يعد واحدًا من أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات.

تشيلسي بطل أوروبا ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يرغبان في التعاقد مع المدافع الفرنسي. كما تتناثر الأخبار عن رفض اللاعب الانضمام إلى توتنهام الإنجليزي بسبب عدم مشاركة الأخير في دوري أبطال أوروبا.

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