أخبار الانتقالات | كوندي قد يلحق بفاران ورونالدو لن يجدد عقده

أكد البرازيلي أنتوني مع "جلوبو" أنه لا يركز كثيراً مع التقارير التي ربطته بالرحيل لصفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.

الجناح الذي يشارك حالياً في طوكيو 2020 مع بلاده ربطته التقارير ببطل ألمانيا وقالت إن ناديه أياكس يطلب 30 مليون يورو لبيعه.