خيارات برشلونة للتخلص من بيانيتش تتقلص

برشلونة يعاني بشدة في محاولته للتخلص من ميراليم بيانيتش.

يعيش البوسني ميراليم بينايتش لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني صيفًا صعبًا مع رغبة "البلوجرانا" في التخلص من خدماته بأي شكل ممكن.

رغبة برشلونة في التخلص من بيانيتش تأتي لأن النادي الكتالوني يعاني أزمة اقتصادية خانقة تجبره على التخلص من بعض لاعبيه لتوفير رواتبهم.

ومن جهة أخرى فإن الهولندي رونالد كومان مدرب "البلوجرانا" أخرج البوسني الدولي تمامًا من حساباته، ولن يعتمد عليه إطلاقًا خلال الموسم الجديد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن خيار عودة بيانيتش إلى يوفنتوس الإيطالي من جديد أصبح صعبًا للغاية، بعدما تم بالفعل استبعاد إمكانية انضمامه إلى فيورنتينا.

وجاء وصول الأوروجوياني لوكاس توريرا إلى مدينة فلورنسا تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف فيورنتينا ليجعل خيار انتقال بيانيتش إلى النادي البنفسجي شبه منعدم.

صعوبة انتقال بينايتش إلى يوفنتوس تأتي بعد إصابة الويلزي آرون رامزي في عضلات الفخذ وصعوبة خروجه من صفوف "السيدة العجوز" وبالتالي لن يكون هناك مكان لاعب الوسط البوسني.

فرصة بيانيتش الوحيدة للعودة إلى يوفنتوس تتمثل في تخلص "البيانكونيري" من بيع وستون مكيني وابتعاد الخيارات الأخرى لتدعيم خط الوسط، عندما يمكن أن يكون هناك إمكانية للصفقة، رغم أنها ستكون على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانيتش لن يتمكن من الاستفادة من الضرائب الأكثر أريحية الخاصة بلاعبي الدوري الإيطالي، حيث تؤكد وسائل الإعلام الإيطالية أنه يلزم أي لاعب أن يكون خارج "سيري آ" لمدة عامين للاستفادة من النظام، والبوسني قضى عامًا واحدًا فقط في برشلونة.

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