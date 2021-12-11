خوفًا من الهلال .. الأهلي يتحرك لحماية نجمه من الإغراءات

يبدو أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لا تريد أن تكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بعد أن فشلت الأخيرة في تجديد عقد سعود عبد الحميد، لينتقل إلى نادي الهلال في صفقة انتقال حر.

بعض التقارير الإعلامية أكدت خلال الأيام الماضية، على أن الهلال يضع عينه على عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي المميز، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ماذا حدث بين الاتحاد وسعود عبد الحميد؟

دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات مع لاعبها الشاب سعود عبد الحميد منذ فترة طويلة، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يناير 2022، ولكن كانت للاعب مطالبات مالية كبيرة، وهو الأمر الذي تسبب في تعثر المفاوضات أكثر من مرة.

وبعد أن وافقت إدارة الاتحاد على طلبات سعود عبد الحميد، رفض وكيله أكثر من مرة الجلوس مع الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، وذلك بدون أسباب مقنعة.

وبشكل مفاجئ، أعلن نادي الهلال عن التعاقد مع سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر، بعد فشل إدارة الاتحاد في تجديد عقد اللاعب.

هل يفكر الهلال في التعاقد مع عبد الرحمن غريب؟

الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته، أكد على أن نادي الهلال يقترب من التعاقد مع لاعب في أحد الأندية الغربية، وذلك بعد التعاقد مع سعود عبد الحميد.

ورد عليه الإعلامي وليد الفراج متسائلًا: "هل تقصد عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي؟"، وهو السؤال الذي تهرب منه فلاته ورفض الإجابة عليه.

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كيف يتحرك الأهلي لحماية غريب؟

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، على أن إدارة الأهلي تكثف حاليًا مفاوضتها من أجل تجديد عقدي الثنائي محمد العويس وعبد الرحمن غريب خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد محمد العويس بنهاية الموسم الحالي، حيث سيدخل الفترة الحرة في شهر يناير القادم، ويسعى الأهلي لحسم تجديد عقد الحارس المميز لضمان استمراره.

جراح الظفيري وكيل أعمال عبد الرحمن غريب أكد على أن عقد الأخير يتبقى له سنة ونصف، وأن اللاعب مرتاح ويوجد خط مفاوضات من الإدارة خلال الفترة الحالية لتجديد عقده.

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