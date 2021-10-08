رئيس الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا تجاه العويس وغريب

هل ينجح الأهلي في الحفاظ على العويس؟

أكدت تقارير صحفية، على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اتخذت قرارًا حاسمًا تجاه الثنائي الحارس محمد العويس وصانع الألعاب عبد الرحمن غريب خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد العويس بنهاية الموسم الحالي، ويدخل الفترة الحرة في يناير القادم، بينما ينتهي عقد غريب في يناير 2023، وسيدخل الفترة الحرة بنهاية الموسم الحالي، وهي الفترة التي تتيح لهما التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الأهلي.

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وكشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موقف إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، من تجديد عقد الثنائي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الرئيس ماجد النفيعي يؤكد على حرص واهتمام النادي الأهلي على استمرار اللاعبين محمد العويس وعبد الرحمن غريب، بالإضافة إلى أن الرئيس تكفل بمسؤولية هذا الملف".

وانضم محمد العويس إلى النادي الأهلي عام 2017، بعد انتهاء عقده مع نادي الشباب، لينتقل في صفقة انتقال حر، وأصبح الآن أهم عناصر الراقي.

وقدم مؤخرًا عبد الرحمن غريب مستويات مميزة للغاية، جعلته واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف النادي الأهلي والمنتخب السعودي، وبالتالي استمراره سيكون أمرًا ضروريًا.