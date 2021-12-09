فيديو | هل ينضم غريب والمولد والخيبري للهلال؟ وكيلهم يُجيب

فجر تعاقد الهلال مع نجم الاتحاد سعود عبد الحميد الأوضاع في سوق انتقالات اللاعبين السعوديين، خاصة أولئك التي تنتهي عقودهم قريبًا مع أنديتهم، إذ ربط الإعلام العديد من نجوم الأندية السعودية ببطل آسيا وأبرزهم عبد الرحمن غريب وفهد المولد وعبد الله الخيبري نجوم الأهلي والاتحاد والنصر على الترتيب.

الهلال فاجأ الجميع يوم أمس بالإعلان عن تعاقده مع الظهير الأيمن السعودي في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير القادم، وقد بدأ سباق بين الإعلاميين والمغردين حول توقع الصفقة القادمة للزعيم من سوق انتقالات اللاعبين السعوديين.

ماذا قال وكيل غريب والمولد والخيبري عن انتقالهم للهلال ومفاوضاتهم مع أنديتهم؟

جراح الظفيري وكيل اللاعبين الثلاثة نفى تمامًا إمكانية انتقال أي من اللاعبين الثلاثة للهلال خلال انتقالات يناير القادمة، موضحًا خلال تصريحاته لبرنامج "شووت" أن كل ما أثير حول وجود مفاوضات بين الفريق العاصمي وعبد الرحمن غريب تحديدًا عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضاف حول نجم الأهلي والمنتخب السعودي "سمعنا الكثير من الحديث خلال الـ25 ساعة الأخيرة حول مفاوضات بين الهلال وعبد الرحمن غريب، وهو ما أزعجنا كثيرًا خاصة أنه من قامات إعلامية كبيرة، كل هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وعقد اللاعب مع الأهلي مازال ممتدًا لعام ونصف".

تابع "مباركة غريب لسعود عبد الحميد ليس غريبًا، جميع اللاعبين باركوا للاعب بعد انضمامه للهلال، الخطأ من غريب ربما كان قص الصورة مثلما هي ووجود قلب أزرق داخلها، وهذا ما فتح باب الاجتهادات، اللاعب باقٍ في الأهلي ويشعر بالراحة لوجوده في الفريق وهناك مفاوضات حول تجديد العقد، تحدثنا هاتفيًا وهناك اتفاق على لقاء في جدة بعد أسبوعين".

جراح الظفيري- وسيط لاعبين

تبقى في عقد عبدالرحمن غريب سنة ونصف، و فهد المولد سيدخل الفتره الحره نهاية يناير… و إدارة #النصر اتفقت مبدئياً مع الخيبري.#برنامج_شوت pic.twitter.com/la8QzbF5pn — برنامج شوت (@Shoot_SSC) December 9, 2021

أضاف حول وضع فهد المولد "فهد قائد وعنصر أساسي في الاتحاد، هو يدخل الفترة الحرة نهاية يناير القادم، لكن كل ما يُقال حول انتقاله مجرد اجتهادات، هناك حديث مع إدارة الاتحاد حول تجديد عقده وبقائه والأمور جيدة جدًا، لا أريد الحديث عن التفاصيل الآن لكن فهد اتحادي ومازال اتحادي وعقده ممتد مع الفريق".

وأخيرًا أكد الظفيري وجود اتفاق مبدئي بينه وبين النصر حول تجديد عقد عبد الله خيبري، مشيرًا إلى تفاصيل بسيطة تنقص التوصل لاتفاق رسمي وتوقيع العقد الجديد، نافيًا تمامًا وجود أي مفاوضات مع أي نادٍ آخر.

ما هي أقوى صفقات انتقال اللاعبين السعوديين في المواسم الأخيرة؟

شهدت المواسم الأخيرة في السعودية عدد من الصفقات القوية المتعلقة باللاعبين المحليين، أبرزها انتقال عبد الفتاح عسيري من الأهلي إلى النصر رغم محاولات الفريق الجداوي الحثيثة والمتواصلة تجديد عقده.

الهلال سار على نفس الدرب واستطاع خطف عبد الله الحمدان من قلب الشباب خلال يناير الماضي، الليوث حاولوا جاهدين تجديد عقد المهاجم الشاب لكنه رفض تمامًا واختار ارتداء القميص الأزرق.

الهلال والنصر دخلا في صراع قوي على خدمات عبد الفتاح آدم نجم التعاون ونجح الأصفر في ضمه، فيما انتصر الاتحاد على الجميع في صراع شرس ونجح في التعاقد مع مهاجم القادسية هارون كمارا.

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