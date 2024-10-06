"ليتني أصبت أنا بالصليبي" .. رسالة "بالدموع" من خوسيلو لداني كارباخال بعد إصابته!

نجم الغرافة يُعبر عن حزنه الشديد بسبب كارباخال

حرص النجم الإسباني خوسيلو ماتو لاعب الغرافة القطري، على توجيه رسالة مؤثرة إلى صديقه داني كارباخال الظهير الأيمن لريال مدريد، بعد إصابته القوية أمام فياريال.

وأعلن كارباخال عن تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي، بعد أن ارتطمت ساقه في لاعب فياريال يريمي بينو، ليسقط على الأرض وهو يصرخ ويبكي، في الدقائق الأخير من المباراة.

ونشر خوسيلو عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له مع زميله السابق في ريال مدريد كارباخال، خلال فترة تواجده مع الميرنجي الموسم الماضي.

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وعلق لاعب الغرافة الحالي على الصورة قائلًا: "أكتب هذا بالدموع وأشعر بأنني كنت أتمنى لو حدث ذلك لي بدلًا منك، والآن أمامنا طريق أعلم أنك ستسير فيه بشكل رائع، كما تفعل دائمًا، أحبك يا أخي".

وتربط علاقة صداقة قوية بين خوسيلو وكارباخال، حيث يتشاركان غرفة الملابس في المنتخب الوطني، بالإضافة إلى علاقة الأخوة التي تجمع بينهما.