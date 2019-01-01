حمدان الكمالي يعود لتدريبات الوحدة

الوحدة في أمس الحاجة لخدمات لاعبيه

عاد حمدان الكمالي لتدريبات فريقه الوحدة يوم أمس الجمعة لأول مرة منذ تعرض للإصابة خلال تواجده مع منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج العربي 24.

مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة أن الغيابات المؤثرة في صفوف فريقه والنقص العددي المبكر تسببا بالخسارة الثقيلة أمام شباب الأهلي في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

مدافع الوحدة كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة اليمن الأولى للأبيض في خليجي 24 الذي أقيم في قطر واختتم قبل أيام بتتويج البحرين باللقب.

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وغاب اللاعب عن مباراة الوحدة أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي والتي خسرها فريقه بأربعة أهداف دون رد، وكذلك عن مواجهة شباب الأهلي في الدوري الإماراتي والتي خسرها كذلك وبنفس النتيجة.

ورغم انتظامه في التدريبات، إلا أن المصادر الصحفية المتابعة للفريق رجحت عدم الدفع به أمام خورفكان في مباراة الأحد القادم لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

ويعود هذا القرار لرغبة المدرب مانويل خيمينيز عدم المجازفة به ومنحه الوقت المناسب لاستعادة مستواه الفني والبدني قبل الدفع به بالمباريات الرسمية.