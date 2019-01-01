العين يستعيد مزيان ويُضيف بندر الأحبابي لقائمة الغائبين أمام عجمان

مباراة لن تكون سهلة على العين

استعاد العين مهاجمه عبد الرحمن مزيان ومن المتوقع أن يبدأ أساسيًا خلال مواجهة عجمان في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي ، لكنه في المقابل خسر بندر الأحبابي الذي أضيف لقائمة الغائبين عن اللقاء.

العين سيُواجه عجمان مساء غدٍ الأحد على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ذلك بعدما خسر نقطتين ثمينتين بتعادل مخيب مع النصر في الجولة السابقة 2-2.

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لم تتوقف خسائر الفريق البنفسجي في مواجهة النصر عند النقطتين، بل كذلك فقد مدافعه محمد فايز بالبطاقة الحمراء وهو ما سيُبعده عن مواجهة عجمان الخميس.

وخسر كذلك نجمه وأحد أبرز صناع الأهداف في الدوري الإماراتي "بندر الأحبابي" للإصابة، إذ كان قد غادر اللقاء بعد نهاية الشوط الأول.

وقد أضيف اللاعبان لقائمة غيابات تضم الثنائي ريان يسلم ومحمد خلفان اللذان يُواصلان تدريبهما ضمن برنامجهما التأهيلي الخاص للتعافي من الإصابة.

وفيما يتعلق بإصاب الأحبابي، أفادت صحيفة البيان الإماراتية أن غيابه ربما يتواصل لأسبوعين قادمين، وإن كان المدرب إيفان ليكو قد أكد أنه مازال في انتظار التقرير الطبي النهائي لحالته بعدما خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي، ذلك لتحديد فترة غيابه رسميًا عن اللعب.

الخبر الجيد وسط تلك الأخبار السلبية للعين كان جاهزية الجزائري عبد الرحمن مزيان للعب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق.