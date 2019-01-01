خمينيز يوجه رسالة لجماهير الاتحاد.. ويؤكد تلقيه تهديدات بالقتل

خمينيز يعتذر للجماهير ويوجه لهم مطلبًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قدم لويز خيمينيز لاعب اتحاد جدة السعودي، اعتذارًا للجماهير، اليوم السبت، عن هزيمة أمس أمام ضمك ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهاجمت زوجة اللاعب الجماهير عقب انتقاد خمينيز من قبل مشجعي الاتحاد، لتزداد حدة الخلاف بين الطرفين قبل أن يعتذر مؤخرًا ويعدهم بالأفضل.

وخرج خيمينيز عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ليقدم الاعتذار عما بدر ضدهم مؤخرًا وطلب منهم انتظار أدائه الرائع خلال المباريات المقبلة.

وأكد اللاعب في رسالته للجماهير أنهم بالفعل قدموا أداء متواضع أمس ولكن ده وارد في كرة القدم، وأنه سيحارب من أجل الفوز مع الاتحاد في كل لقاء.

وطالب خمينيز الجماهير بالاحترام خارج الملعب، لأنه هو وأطفاله تلقوا تهديدات بالقتل باستمرار، وأكد لهم أنه سيقدم كل شيء لمساعدة الفريق.

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وتلقى الاتحاد هزيمة مفاجئة أمام ضمك بهدفين مقابل هدف، خارج الديار، لتكتب أول هزيمة للعميد في الموسم الحالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.