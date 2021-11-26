خلاف بين تشافي وإدارة برشلونة حول الصفقة الأهم في يناير

يبحث تشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة مع إدارة النادي، الفرص المتاحة من أجل تدعيم فريقه خلال فترة الانتقاالت الشتوية القادمة.

الأرقام واضحة حتى الآن، وتعكس معاناة برشلونة من تسجيل الأهداف، حيث أحرز 22 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم.

وهو الرقم البعيد تمامًا عن أرقام الفريق الذي يطمح في الفوز بالألقاب، ولذلك قرر النادي الاتجاه إلى السوق.

ما هي طلبات تشافي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن تشافي يفضل التعاقد مع لاعب جناح من نوعية رحيم ستيرلينج لزيادة المعدل التهديفي.

ولكن هناك الكثير من الأصوات داخل الإدارة تفضل فكرة التعاقد مع مهاجم صريح، بسبب عدم الاقتناع بلوك دي يونج وغياب سيرخيو أجويرو، وعدم اعتبار ممفيس ديباي كمهاجم صريح.

الخيارات المطروحة في مركز الهجوم حتى الآن هي تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي وإدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد وأرتور كابرال مهاجم بازل السويسري.

ما هي إمكانية ضم ستيرلينج؟

تشافي يريد أجنحة هجومية في يناير، وهناك العديد من الأسماء وعلى رأسها ستيرلينج البالغ من العمر 26 سنة والذي صرح برغبته في مغادرة مانشستر سيتي.

الصفقة تبدو صعبة جدًا على برشلونة في الوقت الحالي بسبب اللعب المالي النظيف، وهناك محاولات للتعاقد معه على سبيل الإعارة.

اسم آخر مرتبط ببرشلونة في مركز الجناح وهو جيسي لينجارد، اللاعب المهمش تمامًا في مانشستر يونايتد ومهمة التعاقد معه تبدو أسهل.

المشكلة هي أن لينجارد عقده ينتهي في الصيف، وبرشلونة يبحث عن صفقة إعارة، ومانشستر لن يقبل بهذه الصيغة في الوقت الحالي.

ومن ناحية أخرى هناك بعض المحادثات بالنادي حول إمكانية التعاقد مع داني أولمو لاعب لايبزيج وكريم أديمي مهاجم سالزبورج وكذلك بريان جيل المنضم حديثًا إلى توتنهام.

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