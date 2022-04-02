خطوة جديدة في قضية تناول فهد المولد للمنشطات

كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار، عن تطور جديد في قضية تناول فهد المولد للمنشطات، بعد إيقافه من جانب ناديه خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن ظهور عينة إيجابية لأحد اللاعبين الدوليين، خلال فحصه لاختبار المنشطات، قبل إحدى المباريات، قبل أن يكشف برنامج "أكشن مع وليد"، عن أن اللاعب هو فهد المولد. اقرأ التفاصيل

النجار كشف خلال مساحة تحمل اسم "هنا الاتحاد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن خطوة جديدة في قضية تناول المولد للمنشطات.

هتان قال: "جلسة الاستماع للاعب فهد المولد ستكون يوم الأربعاء القادم، من أجل الاستماع لأقوال اللاعب من جانب لجنة المنشطات".

ومن المقرر أن يتم الاستماع لأقوال المولد بشأن هذا الأمر، وبعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن اللاعب، سواء بالإيقاف، أو أخذ عينة المنشطات مرة أخرى وفحصها.

وتعد هي المرة الثانية التي يتورط فيها فهد المولد في قضية منشطات، بعدما تم إيقافه عام 2019 لمدة سنة كاملة، بعد ثبوت تناوله المنشطات.

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وكانجراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد، قد علق على تداول اسم لاعب الاتحاد في تلك الأزمة، حيث أكد على أنه من يتناول اسم اللاعب فهو يفتقد للمهنية. اقرأ التفاصيل