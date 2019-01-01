خضيرة في قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان

سامي خضيرة يعود لقائمة نادي يوفنتوس الخاصة بمواجهة ميلان في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن قائمة فريقه لمباراة الغد أمام نظيره ميلان ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في بيان نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وأظهر عودة الألماني سامي خضيرة بعد غياب طويل.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، ديل فريروا، بنسوليو.

خط الدفاع: كيلليني، بونوتشي، دي تشيليو، ساندرو، روجاني، كانسيلو، سبينازولا.

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خط الوسط: ماتويدي، بيانيتش، تشان، بينتانكور، نيكولوسي كافيليا.

خط الهجوم: ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي.

وسيدخل فريق يوفنتوس مباراة الغد في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض للإصابة في معسكر منتخب بلاده الأخير خلال شهر مارس الماضي.

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جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، بينما يحل ميلان رابعًا برصيد 52 نقطة.