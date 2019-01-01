أليجري: أتمنى تكرار تجربة فيرجسون مع يوفنتوس

تعرف على تصريحات أليجري بشأن مستقبله في يوفنتوس ورأيه في كريستيانو رونالدو

أكد ماسيلميانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، رغبته الاستمرار لسنوات طويلة مع البيانكونيري مشيدًا بقدرات كريستيانو رونالدو.

أليجري تولى تدريب يوفنتوس في 2014 وحقق الدوري الإيطالي 4 سنوات متتالية بجانب الوصول لنهائيين في دوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللا سيرا" الإيطالية: "لا أحب التعقيدات وأفضل دائمًا التعامل ببساطة مع الأمور وأعرف أن الهدف المطلوب مني كمدرب ليوفنتوس جلب النتائج وهذا ما أفعله".

وتابع: "أتمنى تواجد مدرب يستمر طويلًا مع فريق واحد مثلما فعل السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد. وبالنسبة لي أود الاستمرار لسنوات طويلة مع يوفنتوس".

مدرب ميلان السابق أشار إلى أنّ الهدف في أوروبا مثل إيطاليا هو الفوز بكل المباريات الممكنة سواء كان الفريق مرشحًا لحصد اللقب أو غير ذلك.

وأردف: "الغطرسة والغرور قد تجعلك تفقد القدرة على تقدير الواقع ولم ننجح في الاستفادة من قوة الفريق وهذا ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف أمام ريال مدريد".

يوفنتوس بحاجة لـ دون كريستيانو الآن أكثر من أي وقت مضى👌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

وواصل: "كريستيانو رونالدو لاعب يختلف عن البقية، إنّه مُعلم وامتلاكه مكسب كبير. في بعض المباريات يشعر المتابع أنّه مختفي لكنّه يعرف متي وكيف يظهر لقلب النتيجة".

واختتم: "هولندا لديها العديد من الفرق التي تمتلك نظام لعب مميز مع عدد من المواهب الشابة، كما هو الحال في أياكس ولذلك تكون المباريات أمامهم صعبة للغاية".

يوفنتوس يواجه أياكس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن نجح في إقصاء أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 بهاتريك كريستيانو رونالدو.