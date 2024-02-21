"خصم نصف راتبه" .. صدمة جديدة تضرب نجم النصر

نجم النصر يتعرض لضربة جديدة..

SHAHID

يبدو أن الضربات أصبحت تتوالى على النجم الشاب نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الفترة الحالية.

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لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أوقفت العقيدي، لمدة 5 أشهر كاملة؛ على خلفية أزمته مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، في معسكر كأس آسيا "قطر 2023".

وبعد الإيقاف.. كشف الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، عن صدمة جديدة للحارس الشاب؛ تتعلق بـ"راتبه" مع الفريق النصراوي.

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الدويش أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، خصم 50% من راتب نواف العقيدي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، طوال فترة إيقافه؛ حسب اللوائح والقوانين.

وأشار إلى أنه حسب المادة 62 من لائحة الاحتراف؛ يستطيع العقيدي المشاركة في التدريبات مع فريقه بشكل طبيعي؛ ولكن بشرط الحصول على نصف راتبه فقط.

جدير بالذكر أن العقيدي البالغ من العمر 23 سنة، أحد أبناء نادي النصر؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في صيف 2019.

SHAHID