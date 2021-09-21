اللاعب الكولومبي لم يكن مقتنعًا في البداية بالشرق الأوسط

يبحث الكولومبي خاميس رودريجيز؛ لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي، حاليًا عن وجهة جديدة للرحيل عن ناديه، بعدما وصل اتفاق الطرفان على حتمية المغادرة خلال الفترة المقبلة.

الكولومبي كان قد انضم للنادي الإنجليزي في صيف عام 2020 في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويرتبط خاميس بعقد مع إيفرتون ممتد حتى نهاية موسم 2021-22، مع بند يتيح للنادي التمديد له لموسم آخر.

رحيل أنشيلوتي عن إيفرتون لتدريب ريال مدريد الإسباني، أحد أسباب رغبة رودريجيز في الرحيل حاليًا، خاصةً وأنه لم يقدم الأداء المطلوب منه وتعرض لانتقادات كثيرة.

وفي الأيام الأخيرة، أصبحت إحدى الوجهات المحتملة لخاميس رودريجيز هي الدوري القطري، وتحديدًا نادي الريان، فهل ينضم نجم ريال مدريد السابق لدوري نجوم قطر؟

هل ينضم خاميس رودريجيز للدوري القطري؟

خلال الساعات الماضية، تحدثت تقارير إماراتية، على رأسها صحيفة "الاتحاد الرياضي" عن وجود لاعب الوسط الكولومبي في مدينة دبي، للتفاوض مع أحد الأندية دون الكشف عن اسم نادٍ محدد.

لكن ساعات قليلة من هذه الأنباء، حتى أجمعت عديد التقارير الأجنبية عن وجود اللاعب في الدوحة، واقتراب انضمامه للدوري القطري.

الصحفي براديو كولومبيا "بيب سييرا" أوضح أن خاميس كان رافضًا للعب في الشرق الأوسط حاليًا نهائيًا، لكن خورخي مينديز؛ وكيل أعماله، أقنعه بالذهاب للعاصمة القطرية "الدوحة"، للتعرف على المدينة والدوري عن قرب، ومن ثم يقرر مصيره.

وأوضح الصحفي الكولومبي أن المفاوضات جارية حاليًا بين اللاعب ونادي الريان، لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي بعد.

كذلك أكد الصحفي فابريزيو رومانو أخبار سييرا، موضحًا أن إيفرتون مستعد لقبول أي عرض يأتي به رودريجيز، رغبةً في توفير راتبه الكبير الذي يتقاضاه.

وقد تكون الصفقة على سبيل الإعارة، وهي التفاصيل التي سيتم حسمها في الساعات المقبلة بين اللاعب والريان وإيفرتون.

Negotiations ongoing between Al Rayyan and James Rodriguez with his representatives. Talks over potential loan deal - now discussing salary details. Everton are still waiting for James final decision. Not signed/done as of now. 🇶🇦🇨🇴 #EFC #AlRayyan — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2021

ماذا قدم خاميس رودريجيز مع إيفرتون؟

بالموسم الجاري، لم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق، في ظل الاستقرار على رحيله، وعدم رغبة المدرب في الاستعانة بخدماته.

لكن في الموسم الماضي، شارك صاحب الـ30 عامًا في 26 مباراة بمختلف البطولات مع إيفرتون، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع تسعة آخرين.

اقرأ أيضًا..