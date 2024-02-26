خاليدو كوليبالي يفاجئ ميتروفيتش .. ويؤكد: "الهلال لن يقف عليه"!

حديث خاليدو كوليبالي عن زميله ميتروفيتش..

SHAHID

علق النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال، على غياب زميله الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن كلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميتروفيتش تحصل على "الكارت الأصفر الرابع" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك في مواجهة الاتفاق مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21؛ ليتأكد غيابه عن كلاسيكو الاتحاد، بسبب الإيقاف.

وقلل كوليبالي في تصريحات تلفزيونية مع شبكة قنوات "SSC"، بعد مباراة الاتفاق، من خطورة إيقاف المهاجم الصربي، وغيابه أمام العميد الاتحادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المدافع السنغالي قال: "الهلال لا يقف على أي لاعب.. وبديل ميتروفيتش سواء كان عبد الله الحمدان أو صالح الشهري؛ سيقدم المطلوب منه".

ومازح خاليدو كوليبالي، زميله أليكساندر ميتروفيتش، في نهاية حديثه، مشيرًا إلى أنه من حزنه عليه، حصل على كارت أصفر هو الآخر، من بعده.

جدير بالذكر أن الهلال، سيستضيف نادي الاتحاد، في الأول من مارس القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

SHAHID