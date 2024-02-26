هل تعمد ذلك؟ .. إيقاف نجم الهلال رسميًا وغيابه أمام الاتحاد

تصرف غريب من نجم الهلال أمام الاتفاق..

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضربة قوية؛ قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الهلال يستضيف الاتحاد، مساء يوم الأول من مارس القادم، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وتأكد غياب المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش عن الزعيم الهلالي، في كلاسيكو المملكة أمام العميد؛ بسبب الإيقاف، بعد حصوله على "الكارت الأصفر الرابع" في مسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك في مواجهة نادي الاتفاق، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21.

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ووفقًا للوائح والقوانين؛ يتم إيقاف اللاعب عن مباراة واحدة فقط في مسابقة دوري رشن السعودي للمحترفين؛ بعد كل 4 بطاقات صفراء يحصل عليها.

وتحصل المهاجم الصربي، على "4 كروت صفراء" أمام التعاون والنصر وأبها والاتفاق، في الجولات 13 و15 و18 و21 من مسابقة الدوري؛ على التوالي.

المثير في الأمر أن "الكارت الأصفر" الذي تحصل عليه أليكساندر ميتروفيتش أمام الاتفاق، كان من الممكن أن يتجنبه بسهولة؛ حيث قام اللاعب بـ"إعاقة" حارس الفريق المنافس، أثناء قيامه بتمرير الكرة، بشكل غريب للغاية.

هذا التصرف المثير من ميتروفيتش؛ جعل بعض الجماهير تتساءل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هل تعمد اللاعب الحصول على الكارت الأصفر والغياب أمام الاتحاد؟!".

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