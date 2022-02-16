خالد البلطان .. الرجل الذي قهر الهلاليين في أشهر!

"لا حساسيات بيني وبين الهلاليين ولا ود زائد" جملة قالها خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، في "مساحة" عبر حساب ناديه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكن إذا كان هذا هو حال البلطان مع مسؤولي الزعيم، فالحال ليس كذلك مع الجمهور..

تابعت المشهد من بعيد، لا أنتمي للزعيم أو لليث الأبيض ولا أي نادٍ آخر، لكنني أتابع وأرصد وأجمع الحلقات بجوار بعضها حتى تكتمل الصورة.

في غالبية الأوقات المنافسة في الميركاتو تكون حادة بين الهلال والنصر، حتى على البطولات، الشجار يحتد ويصل لأشده، إذا كان الطرفان المنافسان بشكل مباشر هما العالمي والزعيم، لكن إذا كنت من جماهير الأزرق، فسأضع ألف حساب للبلطان في سوق الانتقالات.

نعم! دائمًا ما يغرد البلطان خارج السرد، قلما تجده متشاجرًا على صفقة أو طرفًا مزايدًا، حتى أنه يترفع عن الصغائر من معاقبة اللاعبين حال رفضهم التجديد وتفضيلهم أندية أخرى، كما فعل مع المدافع أحمد شراحيلي، الذي وقع في يناير لاتحاد جدة، ومع ذلك تجده محافظًا على مكانه في تشكيل الليوث، فلم يتم تجميده ولم يتم تحويله للتدريب المنفرد أو مع فرق الشباب.

لكن بالحديث عن حاله مع الهلاليين، فخلال الفترة الماضية وحتى الآن، قد كسب كل جولاته معهم تقريبًا، ونؤكد "حتى الآن"..

شجار عنيف واتهامات وانتقادات دارت بين البلطان وجمهور الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الميركاتو الشتوي 2021، بسبب المهاجم - صاحب الـ22 عامًا - عبد الله الحمدان.

الجمهور متمسك باللاعب، الحمدان ووالده يماطلان للتجديد ويبالغان في المطالب المادية، والهلال يدخل المعترك ويقدم عرضه للاعب.

وفي الوقت الذي كان يُعتبر به الحمدان أحد الركائز الأساسية التي سيبني عليها البلطان الفريق الذي سيحصد البطولات خلال ثلاث سنوات – على قوله – خرج وأعلن رفضه للاستجابة لطلباته وتعريض النادي للخطر من الناحية المادية، وتركه بمحض إرادته للزعيم.

احتفل الهلاليون بالصفقة وانهال الهجوم على رئيس الشباب من قبل جماهيره، لكن وماذا بعد؟، أين الحمدان الآن؟!، آخر مباراة خاضها مع الزعيم كانت في 11 من يناير الماضي!، وبشكل عام لم يظهر مع الهلال في مختلف البطولات منذ انضمامه – والزعيم ينافس على كافة البطولات ولديه ضغط مباريات – سوى 21 مرة بواقع 292 دقيقة!

وقبل جولة الحمدان وفي صيف 2020، بمحض إرادة كاملة من الهلال، يرحل نواف العابد مجانًا إلى الشباب، لكن وقبل أيام خلال مواجهة الزعيم أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2021، التي خسرها الزعيم بهدف نظيف، تجد معظم جمهور الأزرق يتحسر على غياب العابد عن اللقاء، فقط اكتب نواف العابد على موقع "تويتر" أو اسأل من حولك من الهلاليين، وستجد الإجابة "نواف العابد"!

أما الجولة الثالثة فكانت في صيف 2021، حيث هتان باهبري، الجناح الأيمن الذي أبقاه الزعيم على مقاعد البدلاء لموسمين، يظهر بهما على فترات، حتى انتشله الليث الأبيض في بداية الموسم الجاري.

16 مباراة في الدوري المحلي خاضها باهبري مع الليوث، سجل بها خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين، ليعود من جديد للانضمام إلى المنتخب السعودي بعد غياب عن المباريات الرسمية منذ 2019.

فكانت المفاجأة هو ما يحدثه باهبري في أداء الأخضر السعودي خلال مشاركته في المباراتين الأخيرتين أمام عمان واليابان بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عندما ينزل بديلًا، لتبدأ التساؤلات للفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للسعودية، والمطالب: "ادفع به أساسيًا من بداية المباريات!".

أخيرًا أكمل الأرجنتيني لوسيانو فييتو جولات البلطان والهلاليين، في يناير الماضي، نعم لا يزال من المبكر الحديث عن نجاح هذه الجولة، لكنها حتى الآن هي ناجحة وبجدارة؛ مباراتان، هدفان، صناعة هدف آخر، خلق فرصتين، وسدد خمس تسديدات، هذا من قال عنه الهلاليون أنه أسوأ صفقة في تاريخ النادي!

استغنى البلطان عن أوديون إيجالو للهلال، رغم أنه أحد نجوم الشباب، بهدف دعم خزينة النادي ماديًا، وحصل على فييتو على سبيل الإعارة، فلم يخيب الأرجنتيني ظنه ورفع رأسه منذ أول مباراتين، ولا يزال للحديث عن هذه الجولة بقية في نهاية الموسم.

جولات خاضها خالد البلطان بسلاسة أمام الهلال في الأشهر الأخيرة فقط وليس بشكل عام، فعلاقة الزعيم والشباب واضحة، على عكس علاقته على سبيل المثال بالنصر، المليئة بالشد والجذب والتصريحات الكثيرة والتلاسنات، لكن في حقيقة الأمر أنني لو كنت هلالية، لاعتبرت البلطان وحده أحد أكبر الرجال المنافسين لفريقي والأكثر تفوقًا عليه!

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