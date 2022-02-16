"زمن أغبر" .. الخطيب يتسبب في أزمة بين عامر عبد الله وإعلامي سعودي

تسبب محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري وأحد أساطير الكرة المصرية، في أزمة بين المعلق الإماراتي عامر عبد الله والإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان، دون قصد منه.

حالة خاصة للمعلق الإماراتي في مصر:

عامر عبد الله قام، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، بالتعليق على مواجهة الأهلي المصري والهلال السعودي، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

المباراة انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية نظيفة، ليحصدوا الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ النادي والثانية على التوالي.

وخلال المباراة، غمر عامر المصريين بعبارات الحب والثناء على أرض الفراعنة وتاريخها، في حالة نالت ثناء المشجعين المصريين بشكل كبير.

وتلقى عبد الله أكثر من اتصال من مسؤولين مصريين، منهم الخطيب، الذي تواصل مع المعلق الإماراتي لتحيته على تعليقه المميز في المباراة وعلى شهادته في حق مصر.

وكتب المعلق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حينما تتلقى اتصال كريم من أسطورة عربية مصرية كبيرة بحجم الكابتن محمود الخطيب ويبدأ بالتحية والشكر بالذات عن مصر ثم النادي، فأعلم أنك أمام شخصية تاريخية .. اتصال شرفني وأسعدني .. شكرًا تليق بحجمه واسمه وتاريخه".

حينما تتلقى اتصال كريم من اسطورة عربية مصرية كبيرة بحجم الكابتن محمود الخطيب ويبدأ بالتحية والشكر بالذات عن مصر ثم النادي فأعلم انك امام شخصية تاريخية .. اتصال شرفني واسعدني .. شكراً تليق بحجمه واسمه وتاريخه @AlAhly pic.twitter.com/VCncyMqLeI — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) February 14, 2022

أزمة بين عامر وإعلامي سعودي:

هذه المكالمة وصل صداها إلى المملكة السعودية، لكنها سببت أزمة بين عامر والفريان..

الإعلامي السعودي أكد أن المعلق الإماراتي رفض منحه رقم الخطيب، مستغربًا من موقفه.

وكتب الفريان، عبر حسابه على "تويتر": "زمن غريب عامر عبد الله يرفض إعطائي رقم رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، زمن أغبر".

زمن غريب عامر عبدالله يرفض اعطائي رقم رئيس النادي الاهلي المصري محمود الخطيب زمن اغبر — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) February 16, 2022

عدد من الجمهور السعودي دافع عن موقف عامر عبد الله، مؤكدين أنه رد طبيعي، حفاظًا على خصوصية الخطيب، وعدم منح رقمه لأي شخص كونه بمثابة الأمانة.

هذا الموقف لم يعجب الفريان، الذي قام بالرد على أحدهم معلنا حظره من حسابه، فيما أعلن آخرون أنه تم حظرهم أيضًا بعد دفاعهم عن المعلق الإماراتي.

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