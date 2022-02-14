على غرار "متة" ميسي وسواريز ... القهوة السعودية "ترياق التألق" لأجانب الدوري

ارتبط بافيتمبي جوميس نجم الهلال السابق خلال فترة لعبه في الدوري السعودي كثيرًا بالقهوة السعودية، إذ كان دائم الحديث عنها وإبداء إعجابه بها كما غيره من اللاعبين الأجانب.

القهوة السعودية تُعد المشروب الأول والأهم في المملكة، وتتواجد كذلك في العديد من الدول العربية، ويتسوق الزائرون والحجاج خاصة كثيرًا من أنواع القهوة عند زيارتهم للبلاد.

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المهاجم الفرنسي كان دائم الإشادة بالقهوة وتأثيرها الإيجابي عليه، وكثير الامتنان لمن يُقدم له ذلك المشروب المفعم بالطاقة والحيوية، وقد تحدث عنها كذلك لاعب الفريق الجديد "ميشيل" بعد توقيعه عقد انضمامه للفريق، وظهرت صورًا له فيما بعد يتناولها بجانب زميليه أندريه كاريلو وجوستافو كويلار.

جوميس الذي حظي بمسيرة مدهشة مع الهلال نصح صالح الشهري في مقطع فيديو شهير بتناول القهوة ليُسجل الأهداف، قائلًا له "اشرب من تلك القهوة صالح، إنها رائعة ومليئة بالطاقة، إنها السر لتُسجل الأهداف، اشرب اشرب وغدًا ستُسجل الأهداف، القهوة هي الأفضل لإحراز الأهداف وعدم التعرض للإصابة، حين تشرب القهوة تُسجل وتتعافى سريعًا".

🎥 الشيخ قوميز لصالح الشهري شرب القهوة هو سر التسجيل ، اشرب قهوة عشان تسجل بكره و ماتصاب😂#صباحات_الهلال pic.twitter.com/Js8jnFW4Be — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 2, 2019

ارتباط جوميس الشديد بالقهوة السعودية يُذكرنا بالنجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز وارتباطهما القوي بمشروب المتة، وهو مشروب شهير في أمريكا اللاتينية خاصة باراجواي والأرجنتين، وكذلك في بعض الدول العربية خاصة سوريا ولبنان.

ظهور نجمي برشلونة السابقين مع "المتة" دفع العديد من الصحف العالمية للبحث عن مكونات المشروب وفوائده، وقد تحدثت العديد من المصادر عن فوائدها الكبيرة للجميع والرياضيين خاصة، وقد قال موقع "ريو هيلث" البرازيلي عنها "المتة محفز قوي للجهاز العصبي، يزيد من الطاقة والنشاط الذهني بطريقة إيجابية، هي تقلل الشعور بالتعب وضعف العضلات".

القهوة والمتة وسيلتا جوميس وميسي وسواريز وغيرهم من اللاعبين للاستشفاء والشعور بالطاقة والحيوية، وسيلة طبيعية دون أي أضرار ملموسة وكبيرة، ويبقى جميلًا بالطبع أن يرتبط اللاعب الأجنبي بمشروب شعبي في البلد التي يعيش فيها ويلعب على ملاعبها، وقد حصد نجم الهلال تحديدًا شعبية كبيرة بين الشعب السعودي لتقديره القهوة والزي السعودي التقليدي ومشاركته في المناسبات الرسمية والشعبية في البلاد.