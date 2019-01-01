خالد البلطان : لن أرحل عن رئاسة الشباب والتحكيم ظلمنا

رغبته في مواصلة مشروعه مع النادي وإعادته إلى منصات التتويج

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف خالد البلطان رئيس نادى الشباب عن العديد من الأمور والكواليس التي تخص فريق العاصمة الرياض، مؤكدًا بقاءه في رئاسة الفريق خلال الفترة المقبلة.

البلطان أكد في تصريحات تلفزيونية أنه لن يرحل عن رئاسة النادي، وذلك بسبب إصرار من الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على بقاءه.

وأضاف رئيس "الليث"، ليُشدد على رغبته في مواصلة مشروعه مع النادي وإعادته إلى منصات التتويج من جديد، وهو الهدف الذي جاء من أجله.

💬- خالد البلطان: هتان باهبري وعبد الله الخيبري رفضوا الاستمرار معنا، وقررت رحيلهم عن الفريق، قمنا ببيع اللاعب هتان إلى #الهلال مقابل 15 مليون ريال متضمنين بقية عقد شراء ناصر الشمراني والبقعاوي. pic.twitter.com/i1CDVUQ5JZ — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 20, 2019

وأكمل البلطان الرئيس الأقرب لجماهير الفريق قائلاً : الاحتفالات للشباب تاريخ وحاضر وستعود، مستمر في رئاسة النادي بسبب إصرار جمهور الشباب على وجودي على رأس الإدارة، وهذا الإصرار أخجلني بشدة، لذلك سوف أنفذ رغبتهم".

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وتطرق رئيس الشباب للحديث عن التحكيم وقال :تعرضنا للظلم الفادح في 6 مواجهات هذا الموسم سواء من الحكم أو تقنية الـ Var، وأتمنى بأن تكون هناك جدية من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم للتعامل مع تلك الأمور.

وأنهى رئيس الزعيم حديثه عن المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا وقال : أظن أن الاتجاه السائد حاليًا هو بقاء المدرب، فى الموسم الجديد، إلى أن يظهر أي شيء جديد لنهاية الموسم الجاري".