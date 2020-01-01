خافي مارتينيز: جوارديولا يقتدي بهذا المدرب

خافي مارتينيز كشف عن أفضل مباراة شاهدها في التاريخ

قال خافي مارتينيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني ، إنه من المحظوظين في عالم كرة القدم الذين تدربوا تحت قيادة بيب جوارديولا و مارسيلو بيلسا.

مارتينيز لعب تحت قيادة جوارديولا عندما كان يتولى بيب مسؤلية تدريب بايرن ميونخ ، ولعب تحت قيادة بيلسا وهو لاعب في أتليتكو بلباو.

وأضاف في تصريحات صحفية: "عندما كنت أتدرب تحت قيادة جوارديولا كان يأتي لي كثيراً ليسألني عن أسلوب بيلسا في التدريب وعن قدرته على تغيير شكل اللعب أثناء المباريات، بيب يعتبر بيلسا واحد من أفضل مدربي العالم ويتعلم منه بشكل كبير".

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وتابع: " "ما زلت أتذكر مباراة عندما لعبنا مع بلباو ضد برشلونة على ملعب سان ماميس، مباراة مسائية، كانت السماء تمطر، بيلسا ضد بيب، تكتيكاً، كانت رائعة للغاية، كانت أجمل مباراة كرة قدم رأيتها في حياتي كلها في وقت لاحق عبر التلفاز".

وأردف: "لعبت تحت قيادة بيلسا لمدة عام في بلباو، هو أفضل مدرب يلقي محاضرة في غرف خلع الملابس قبل المباريات، يدفعك إلى قتل جسدك قبل المباراة من أجل الفوز، ويغلب عليه الطابع الدفاعي بشكل كبير".

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مارتينيز اعترف بأن بيلسا غيره إلى شخص أفضل ليس في كرة القدم بل في كل شيء على المستوى الشخصي وكل ما يفعله في حياته اليومية، كان يلقي خطبة علينا في بعض الأوقات دون أن يقول كلمة واحدة عن كرة القدم كان يهتم بشؤوننا الحياتية إلى حد كبير.

يذكر أن بيلسا يتولى تدريب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، فيما يتولى بيب جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي منذ عام 2016، فيما يتواجد مارتينيز حتى الآن من عام 2012 ضمن صفوف بايرن ميونيخ .